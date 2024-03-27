Эндрик установил рекорд, став круче Пеле и Роналдо

Нападающий Эндрик установил рекорд в сборной Бразилии. 17-летний форвард забил два гола в первые 49 минут за национальную команду. Напомним, что перспективный футболист поразил ворота Англии (1:0) и Испании (3:3) в контрольных матчах.

Стоит отметить, что легендарному Пеле потребовалось на это 64 минуты, а Роналдо – целых 529 минут.

До конца нынешнего сезона Эндрик будет выступать за бразильский «Палмейрас». Летом нападающий переедет в Испанию, где присоединится к мадридскому «Реалу». Стороны ранее договорились о сделке.

Эндрик выбрал номер в «Реале»