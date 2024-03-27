Нигматуллин высказал мнение о будущем Карпина в сборной России

Экс-голкипер московского «Локомотива» Руслан Нигматуллин поделился мнением о возможном продлении сотрудничества между сборной России и главным тренером Валерием Карпиным.

«Продление Карпина логично. Как показал последний матч, у нас неплохая команда. Роль Карпина в этом достаточно большая, это нельзя отрицать. Поэтому будет логично, если с ним продлят контракт», - передает слова Нигматуллина Metaratings.ru.

Ранее сообщалось, что трудовой договор Карпина со сборной России будет пролонгирован до 2026 года. В последнем товарищеском поединке национальная команда разгромила Сербию со счетом 4:0.