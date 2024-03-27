«Он работает достаточно неплохо в этой ситуации. Понятно, что полностью он не отдается работе в сборной из-за клуба. Но я не вижу смысла что-то менять. Карпин достаточно успешен, он влияет на команду. Думаю, матч с Сербией никак не повлияет на продление контракта. Из-за внешних обстоятельств и бана сложно оценивать его работу. Официальные игры и товарищеские – это небо и земля», – сказал Балахнин.