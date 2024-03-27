Кудряшов — о матче Россия — Сербия: «Видно было, насколько наша сборная уверена в себе»

Бывший футболист московского «Спартака» Фёдор Кудряшов высказался о победе сборной России в товарищеском матче над сборной Сербии (4:0).
Экс-игрок национальной команды отметил, что удаление Милана Гайича в первом тайме сильно повлияло на ход игры, к тому же сербы в начале выглядели не очень убедительно, а после того, как остались в меньшинстве, все стало понятно.
«Было видно, как наши игроки получают удовольствие. Были элементы какого-то пижонства. Видно было, насколько наша сборная уверена в себе», — заявил Кудряшов в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».
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