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Кудряшов — о матче Россия — Сербия: «Видно было, насколько наша сборная уверена в себе»

27 Марта 2024 • 11:08 Комментировать

Бывший футболист московского «Спартака» Фёдор Кудряшов высказался о победе сборной России в товарищеском матче над сборной Сербии (4:0).

Экс-игрок национальной команды отметил, что удаление Милана Гайича в первом тайме сильно повлияло на ход игры, к тому же сербы в начале выглядели не очень убедительно, а после того, как остались в меньшинстве, все стало понятно.

«Было видно, как наши игроки получают удовольствие. Были элементы какого-то пижонства. Видно было, насколько наша сборная уверена в себе», — заявил Кудряшов в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

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Сборная России Сборная Сербии Фёдор Кудряшов ещё теги
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