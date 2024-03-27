Кудряшов — о матче Россия — Сербия: «Видно было, насколько наша сборная уверена в себе»

Бывший футболист московского «Спартака» Фёдор Кудряшов высказался о победе сборной России в товарищеском матче над сборной Сербии (4:0).

Экс-игрок национальной команды отметил, что удаление Милана Гайича в первом тайме сильно повлияло на ход игры, к тому же сербы в начале выглядели не очень убедительно, а после того, как остались в меньшинстве, все стало понятно.