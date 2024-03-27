Известный специалист Гаджи Гаджиев в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил работу главного тренера сборной России Валерия Карпина.
«Любой тренер, который работал бы в это время, подвергался критике. Как ей подвергался и Карпин. Кто-то другой, возможно, собирал бы самых сильных. Карпин же решил провести через сборную всех. Это его подход, он нашел для себя аргументы для такого решения. Никто не может сказать, что это неправильно. Объективных показаний нет. Я позитивно оцениваю работу Карпина в сборной. Игра всегда менялась и менялась в лучшую сторону», - сказал Гаджиев.
В последнем товарищеском матче сборная России крупно победила Сербию со счетом 4:0.
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