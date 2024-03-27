«Любой тренер, который работал бы в это время, подвергался критике. Как ей подвергался и Карпин. Кто-то другой, возможно, собирал бы самых сильных. Карпин же решил провести через сборную всех. Это его подход, он нашел для себя аргументы для такого решения. Никто не может сказать, что это неправильно. Объективных показаний нет. Я позитивно оцениваю работу Карпина в сборной. Игра всегда менялась и менялась в лучшую сторону», - сказал Гаджиев.