Тарханов назвал идеального тренера для сборной России

Экс-тренер екатеринбургского «Урала» Александр Тарханов высказался о возможном продлении сотрудничества между Валерием Карпиным и сборной России.

«С Карпиным нужно продлевать контракт, мне нравится его работа со сборной. Он вызывает много игроков, особенно молодых, развивает команду. Он идеальный вариант для сборной», - передает слова специалиста «РБ Спорт».

Напомним, что Карпин занимает пост главного тренера национальной команды с 2021 года.

В последнем товарищеском поединке сборная России разгромно победила Сербию со счетом 4:0. Следующий матч команда Карпина сыграет с Беларусью в Минске.