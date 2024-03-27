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Тарханов назвал идеального тренера для сборной России

27 Марта 2024 • 09:52 Комментировать

Экс-тренер екатеринбургского «Урала» Александр Тарханов высказался о возможном продлении сотрудничества между Валерием Карпиным и сборной России.

«С Карпиным нужно продлевать контракт, мне нравится его работа со сборной. Он вызывает много игроков, особенно молодых, развивает команду. Он идеальный вариант для сборной», - передает слова специалиста «РБ Спорт».

Напомним, что Карпин занимает пост главного тренера национальной команды с 2021 года.

В последнем товарищеском поединке сборная России разгромно победила Сербию со счетом 4:0. Следующий матч команда Карпина сыграет с Беларусью в Минске.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Александр Тарханов ещё теги
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