Роналду в печали: Португалия отхватила поражение от Словении

Сборная Португалии в товарищеском матче в Любляне на «Стожице» встречалась с командой Словении. Криштиану Роналду появился здесь в стартовом составе команды Роберто Мартинеса.

Несколько дней назад Португалия провела товарищеский матч со Швецией и одержала победу 5:2. За «европейских бразильцев» тогда забивали Рафаэл Леау, Луис Матеус, Бруну Фернандеш, Арминду Брума и Гонсалу Рамуш. А Роналду что делал? А Роналду отдыхал.

Криштиану взял мини-отпуск, чтобы дать себе паузу. Брума играл против Швеции под его «семёркой». Ну а выйти против Словении 39-летний Роналду был не прочь. Словенцы в своём предыдущем матче сыграли ниже своих возможностей. В товарищеской встрече они поделили виртуальные очки с Мальтой – 2:2.

Роналду появился в Любляне в стартовом составе на пару со своим одноклубником по «Аль-Насру» Отавио. Но не только с ним, конечно. Ещё с Жоау Фелишем, если смотреть на атаку. Впрочем, в первом тайме эффективностью впереди у гостей не пахло. Например, Далот справа исполнял навесы, верх при которых выигрывали словенцы.

Хозяева играли на ответных атаках. Тоже далеко не всё им удавалось, но временами оборона португальцев держалась в напряжении. Элшник ближе к перерыву мог наказать гостей с левого фланга, но это если бы повезло. Роналду до перерыва запомнился только жалобами арбитру насчёт того, как плохо с ним обращались соперники.

Словенцы были правда серьёзно настроены. И подзарядились они в раздевалке. Во второй тайм хозяева вступили с намерениями уколоть-таки сборную Португалии. Гости проморгали подключение Шешко, однако Диогу Кошта спас свои ворота. Гнезда-Черин подал угловой, и там Шешко не удалось направить мяч в рамку.

На последних секундах первого часа игры Роналду высунул язык от разочарования. Не мешали ему пробивать из зоны правого инсайда. Криштиану имел достаточно время подготовиться для удара, но не взял правильный прицел и в результате поразил сетку с внешней стороны. Вскоре Витинья навесил справа, а Инасиу подсёк головой левее створа.

Португальцам, понятно, победа тоже требовалась. У них такой статус, что ничья со Словенией не может их порадовать. С одной стороны, всё очень просто: реализуй свои моменты – и выиграешь. Но попробуй ещё реализуй – да, Далот? С правого полуфланга мог Диогу и поточнее приложиться вместо пальбы выше перекладины.

Мастер-класс «европейским бразильцам» продемонстрировал Гнезда-Черин, положивший мяч в гнездо ворот гостей. На 72-й минуте словенцы раскрутили чёткую трёхходовку на входе в штрафную площадь. Целар – на Шешко, а тот – на Гнезду-Черина. Адам уже покатил в левый угол, установив на табло счёт 1:0.

Жоау Фелиш пробил головой в штангу, были ещё удары у португальцев. Но гол пришёл опять в ворота визитёров. Очередная ответная атака словенцев увенчалась точным ударом в правую девятку в исполнении Элшника, обыгравшегося со Стояновичем (2:0). Снова из пределов штрафной забили хозяева, что вынудило Роналду саркастически улыбаться.

Криштиану ещё пробил со штрафного, но Облак выручил хозяев. Сборная Португалии проиграла впервые после чемпионата мира 2022 года и впервые при Роберто Мартинесе. Криштиану Роналду не смог дельно помочь своим партнёрам в Любляне. Но главное, как выступят португальцы на чемпионате Европы и выиграет ли его Роналду во второй раз.

Кирилл Иванцов