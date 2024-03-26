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Сборная Армении проиграла чехам, несмотря на быстрый гол Севикяна

26 Марта 2024 • 23:52 Комментировать
Чехия
2:1
Армения

Сборные Чехии и Армении провели товарищеский матч. Хозяева поля доминировали, несмотря на то, что быстро пропустили голевой удар Эдгара Севикяна. Эта попытка была единственной у гостей. Чешская команда свой перевес реализовала на 45-й минуте, когда Ладислав Крейчи сравнял счет. Томаш Хори на 78-й минуте вырвал победу - 2:1.

Протокол игры  
Чехия2:1Армения
  14'Севикян Эдгар (0:1)
(1:1) Крейчи Ладислав II45'  
(2:1) Хори Томаш78'  
Коварж МатейВлчек ТомашХранак РобинКрейчи Ладислав IIГабриэль АдамЖурасек ДавидСоучек ТомашСадилек МихалБарак АнтонинШик ПатрикГложек Адам
Запасные: Хитил МоймирГолеш ТомашПровод ЛукашХори ТомашЯрош ВитезславДоудера ДавидЛингр ОндржейЗима ДавидЮрасек МатейШтанек ЙиндрихШулц ПавелЗелены Ярослав
Чанчаревич ОгньенМкртчян СтепаАроян ВараздатЧалышир АндреДавидян ДавидОганесян КамоАрутюнян ОганесАрутюнян ГеоргийСелараян ЛукасБриаско-Балекян НорбертоСевикян Эдгар
Запасные: Бегларян АрсенEdgar PiloyanРанос Грант-ЛеонМурадян СергейМиранян АртурБучнев СтаниславМаргарян ЖирайрГригорян ЭдгарСеробян АртурАванесян АртёмБичахчян ВаанСперцян Эдуард
26 марта.

 

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Сборная Чехии Сборная Армении

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