Сборная Армении проиграла чехам, несмотря на быстрый гол Севикяна

Сборные Чехии и Армении провели товарищеский матч. Хозяева поля доминировали, несмотря на то, что быстро пропустили голевой удар Эдгара Севикяна. Эта попытка была единственной у гостей. Чешская команда свой перевес реализовала на 45-й минуте, когда Ладислав Крейчи сравнял счет. Томаш Хори на 78-й минуте вырвал победу - 2:1.
Протокол игры
|14'Севикян Эдгар (0:1)
|(1:1) Крейчи Ладислав II45'
|(2:1) Хори Томаш78'
Коварж Матей•Влчек Томаш•Хранак Робин•Крейчи Ладислав II•Габриэль Адам•Журасек Давид•Соучек Томаш•Садилек Михал•Барак Антонин•Шик Патрик•Гложек Адам
Чанчаревич Огньен•Мкртчян Степа•Ароян Вараздат•Чалышир Андре•Давидян Давид•Оганесян Камо•Арутюнян Оганес•Арутюнян Георгий•Селараян Лукас•Бриаско-Балекян Норберто•Севикян Эдгар
26 марта.
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