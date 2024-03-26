Сборная Армении проиграла чехам, несмотря на быстрый гол Севикяна

Сборные Чехии и Армении провели товарищеский матч. Хозяева поля доминировали, несмотря на то, что быстро пропустили голевой удар Эдгара Севикяна. Эта попытка была единственной у гостей. Чешская команда свой перевес реализовала на 45-й минуте, когда Ладислав Крейчи сравнял счет. Томаш Хори на 78-й минуте вырвал победу - 2:1.