Смородская: «Буду очень рада, если Карпин продлит контракт со сборной»

Ольга Смородская, бывший президент московского «Локомотива» заявила, что очень обрадуется новому контракту Валерия Карпина со сборной России.

Ранее сообщалось, что стороны продлят контракт до 2026 года.

«Я буду очень рада, если Карпин продлит контракт. Сейчас для сборной России – лучшая кандидатура, нельзя его результаты оценивать в отрыве от текущей ситуации. И вряд ли кто смог бы лучше», - говорит Смородская Metaratings.

Валерий Карпин подобрал российскую сборную летом 2021 года после ухода из команды Станислава Черчесова. Случилось это после провала на Евро-2020 (перенесённом на 2021 год).

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