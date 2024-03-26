Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира 2026

Смородская: «Буду очень рада, если Карпин продлит контракт со сборной»

26 Марта 2024 • 22:38 Комментировать

Ольга Смородская, бывший президент московского «Локомотива» заявила, что очень обрадуется новому контракту Валерия Карпина со сборной России.

Ранее сообщалось, что стороны продлят контракт до 2026 года.

«Я буду очень рада, если Карпин продлит контракт. Сейчас для сборной России – лучшая кандидатура, нельзя его результаты оценивать в отрыве от текущей ситуации. И вряд ли кто смог бы лучше», - говорит Смородская Metaratings.

Валерий Карпин подобрал российскую сборную летом 2021 года после ухода из команды Станислава Черчесова. Случилось это после провала на Евро-2020 (перенесённом на 2021 год).

Карпин останется в сборной России – назван срок нового контракта 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Ольга Смородская ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Реал» готовит почти 90 млн евро на звезду «Ливерпуля» «Реал» отказался от футболиста из-за слов о Гвардиоле Холанн решил, куда уйдёт из «Манчестер Сити» Моуринью назвал человека, с которым больше не будет работать «Реал» согласовал новый трансфер - известно имя игрока Звезда «Манчестер Юнайтед» может воссоединиться с Роналду – предложена огромная зарплата Луиш Фигу оценил шансы «Реала» пройти «Манчестер Сити» 17-летний Эндрик и Винисиус повалили Англию на «Уэмбли»: первая победа сборной Бразилии при Доривале АПЛ – больше не лучшая лига в мире, её обошёл чемпионат Германии Форвард «Барселоны» Левандовски ответил на предложение в 90 миллионов евро
Раннее удаление Гайича и голы Миранчуков: сборная России разгромила Сербию в Москве «Бавария» начала переговоры с топ-тренером из АПЛ - известно имя Новый владелец «Манчестер Юнайтед» назвал лучшего игрока в истории клуба «Барселона» оценила своего игрока в один миллиард евро Винисиус ответил на вопрос о возможном уходе из «Реала» Пике ответил, был ли Месси одержим соперничеством с Роналду Селюк — о смерти Уткина: «У меня вчера просто слёзы на глазах были» «Реал» круче «Барселоны», на матчи «сливочных» в этом сезоне пришли более 1 млн болельщиков Мбаппе назвал Месси сукиным сыном 24-й тур РПЛ может быть перенесён
Спортивные новости
Канарейкин считает, что потеря Никишина сказалась на игре СКА в плей-офф КХЛ Каменский: «Это не фавориты плохо выступают, а остальные команды к ним подтягиваются» Канарейкин верит в победу «Локомотива» в Кубке Гагарина «Авангард» переиграл «Локомотив» и сократил отставание в серии Канарейкин назвал две команды, которые приятно удивили его в этом сезоне Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 26 Марта
23:00 · Чемпионат мира 2026
Испания - Бразилия: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
22:38 · Чемпионат мира 2026
Смородская: «Буду очень рада, если Карпин продлит контракт со сборной»
22:30 · Чемпионат мира 2026
Франция - Чили: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1
22:19 · Чемпионат мира 2026
Глушаков считает, что Карпин - тот, кто нужен сборной России
22:15 · Чемпионат мира 2026
Германия - Нидерланды: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1
22:15 · Чемпионат мира 2026
Англия - Бельгия: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2
22:15 · Чемпионат мира 2026
Люксембург - Казахстан: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1
21:25 · Чемпионат мира 2026
Жена Карпина отреагировала на слухи о новом контракте мужа со сборной России
20:47 · Чемпионат мира 2026
Мальта - Беларусь: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
19:59 · Чемпионат мира 2026
Шомуродов и Урунов помогли сборной Узбекистана разгромить команду Гонконга
19:31 · Чемпионат мира 2026
Сборная Кыргызстана не пощадила команду Тайваня в отборе на мундиаль
18:43 · Чемпионат мира 2026
Матч Таджикистан – Саудовская Аравия возобновился после проблем с электричеством
18:34 · Чемпионат мира 2026
Матч Таджикистан – Саудовская Аравия прерван
17:53 · Чемпионат мира 2026
Роналду заметили за рулём шикарного «Феррари» фото
16:56 · Россия. Премьер-лига
В Госдуме высказались о минуте молчания перед матчем Франция – Чили
Все новости
Рекомендуем