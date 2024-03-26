Глушаков считает, что Карпин - тот, кто нужен сборной России

Опытный хавбек «Урарту», бывший игрок национальной сборной России Денис Глушаков отреагировал на последние слухи, связанные с Валерием Карпиным. По информации источника, Валерий Георгиевич продлит свой контракт со сборной России.

«Это положительный знак для сборной России. Поддерживаю решение РФС продлить контракт с Валерием Георгиевичем. Оценю его работу в сборной продуктивно», - говорит Глушаков Metaratings.

Карпин работает в сборной России уже третий год. Ранее сообщалось, что он продлит свой контракт с РФС и останется в команде до 2026 года. Возглавил сборную России тренер летом 2021 года.