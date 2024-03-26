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Жена Карпина отреагировала на слухи о новом контракте мужа со сборной России

26 Марта 2024 • 21:25 Комментировать

Дарья Карпина, жена Валерия Карпина отреагировала на последние новости о новом контракте её мужа со сборной России.

«Я впервые слышу об этом. Мне ничего [о продлении контракта с РФС] неизвестно. Насколько я знаю, никаких переговоров на сегодняшний день не ведется», - говорит Карпина «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что Карпин остаётся в сборной России после завершения контракта.

Карпин взял сборную России под крыло летом 2021 года. Под его руководством команда заняла второе место в отборочной группе на чемпионат мира в Катаре, однако по политическим причинам в стыковых матчах россияне весной 2022 года сыграть не смогли.

 

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