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Шомуродов и Урунов помогли сборной Узбекистана разгромить команду Гонконга

26 Марта 2024 • 19:59 Комментировать
Узбекистан
3:0
Гонконг

Вечером 26 марта сборная Узбекистана учинила дома разгром команде Гонконга. Матч в рамках азиатской квалификации на чемпионат мира 2026 года завершился сухой победой узбекистанской команды – 3:0.

Два из трёх голов узбекистанской команды оформили небезызвестные для российского болельщика футболисты – Элдор Шомурдов и Остон Урунов, отличившиеся на 20-й и 70-й минутах соответственно.

После успеха сборная Узбекистана в рамках отборочного квартета Е заняла второе место с 10 очками. Столько же – у сборной Ирана, но персы впереди по дополнительным показателям.

Протокол игры  
Узбекистан3:0Гонконг
(1:0) Шомуродов Элдор20'  
(2:0) Эркинов Хожимат63'  
(3:0) Урунов Остон70'  
Юсупов УткирХусанов АбдукодирЭшмурадов УмарАликулов ХусниддинСайфиев Фаррух  80'Тургунбаев АзизбекХамробеков Одилжон 90' (Абдухаликов Бобур ( 90') Шукуров Отабек 81' (Искандеров Джамшид ( 81') Машарипов Джалолиддин  68' 90' (Диёр Холматов ( 90') Файзуллаев Аббосбек 57' (Эркинов Хожимат ( 57') Шомуродов Элдор 46' (Урунов Остон ( 46')
Запасные: Абдуллаев Абдулла IIЭргашев БотиралиАмонов АзизбекAбдурахматов ЗафармуродНематов АбдувохидКомилов Акрамжон
Япп Хун ФайСунь Мин ХимГербиг ОливерЛи Нгаи ХоиЮэ Тзе Нам 78' (Цуй Ван Кит ( 78'  90') Чань Сю-Квань 62' (Эллиот Мэттью ( 62') Ву Чун-МингДжуниор 78' (Лам Хин Тинг ( 78') Тан Чун ЛокУдебулузор Майкл 78' (Лок-Кан Джордан Лэм ( 78') Пун Хин Пуй 90' (Ю Джой Инь ( 90')
Запасные: Чан Хей ИньПонг Чойк-ХеиСтефан ПерейраЮ Вай ЛимВонг Тсз ХоЦе Ка Вин
26 марта.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Узбекистана Сборная Гонконга Элдор Шомуродов Остон Урунов ещё теги

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