Шомуродов и Урунов помогли сборной Узбекистана разгромить команду Гонконга

Вечером 26 марта сборная Узбекистана учинила дома разгром команде Гонконга. Матч в рамках азиатской квалификации на чемпионат мира 2026 года завершился сухой победой узбекистанской команды – 3:0.

Два из трёх голов узбекистанской команды оформили небезызвестные для российского болельщика футболисты – Элдор Шомурдов и Остон Урунов, отличившиеся на 20-й и 70-й минутах соответственно.

После успеха сборная Узбекистана в рамках отборочного квартета Е заняла второе место с 10 очками. Столько же – у сборной Ирана, но персы впереди по дополнительным показателям.