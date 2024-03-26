Шомуродов и Урунов помогли сборной Узбекистана разгромить команду Гонконга

Вечером 26 марта сборная Узбекистана учинила дома разгром команде Гонконга. Матч в рамках азиатской квалификации на чемпионат мира 2026 года завершился сухой победой узбекистанской команды – 3:0.
Два из трёх голов узбекистанской команды оформили небезызвестные для российского болельщика футболисты – Элдор Шомурдов и Остон Урунов, отличившиеся на 20-й и 70-й минутах соответственно.
После успеха сборная Узбекистана в рамках отборочного квартета Е заняла второе место с 10 очками. Столько же – у сборной Ирана, но персы впереди по дополнительным показателям.
Протокол игры
|(1:0) Шомуродов Элдор20'
|(2:0) Эркинов Хожимат63'
|(3:0) Урунов Остон70'
Юсупов Уткир•Хусанов Абдукодир•Эшмурадов Умар•Аликулов Хусниддин•Сайфиев Фаррух• 80'Тургунбаев Азизбек•Хамробеков Одилжон90' (Абдухаликов Бобур (90') •Шукуров Отабек81' (Искандеров Джамшид (81') •Машарипов Джалолиддин 68'90' (Диёр Холматов (90') •Файзуллаев Аббосбек57' (Эркинов Хожимат (57') •Шомуродов Элдор46' (Урунов Остон (46')
Япп Хун Фай•Сунь Мин Хим•Гербиг Оливер•Ли Нгаи Хои•Юэ Тзе Нам78' (Цуй Ван Кит (78') • 90'Чань Сю-Квань62' (Эллиот Мэттью (62') •Ву Чун-Минг•Джуниор78' (Лам Хин Тинг (78') •Тан Чун Лок•Удебулузор Майкл78' (Лок-Кан Джордан Лэм (78') •Пун Хин Пуй90' (Ю Джой Инь (90')
26 марта.
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