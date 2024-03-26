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Сборная Кыргызстана не пощадила команду Тайваня в отборе на мундиаль

26 Марта 2024 • 19:31 Комментировать
Кыргызстан
5:1
Тайвань

Вечером 26 марта в Бишкеке сборная Кыргызстана принимала команду Тайваня. Встречались соперники в рамках азиатской квалификации на чемпионат мира 2026 года.

Матч завершился с неприличным счётом в пользу центральноазиатской команды. Разгромный счёт, 3:0 хозяева установили ещё к перерыву – во втором тайме оставалось лишь довершить разгром, как итог - 5:1.

Благодаря успеху кыргызстанцы вырвались на первое место отборочной группы D, девять очков у этой сборной. Столько же – у команды Омана со второго места. На третьем и четвёртом местах с шестью и нулём очками соответственно идут сборные Малайзии и Тайваня.

Протокол игры  
Кыргызстан5:1Тайвань
(1:0) Кожо Жоэлу17'  
(2:0) Кожо Жоэлу38'  
(3:0) Кожо Жоэлу45'  
(4:0) Браузман Кристиян79'  
  87'Ву Йен-Шу (4:1)
(5:1) Мерк Кими90'  
Токотаев ЕржанМищенко Александр 75' (Ахмедов Муролимжон ( 75') Браузман КристиянКозубаев ТамирланКичин ВалерийМерк Кай 57' (Батырканов Эрнест ( 57') Абдурахманов Одилжон 38' (Зарыпбеков Эльдияр ( 38') Атабаев ЭрболАлыкулов ГулжигитКожо Жоэлу 57' (Мерк Кими ( 57') Алмазбеков Бекназ 75' (Шамурзаев Амантур ( 75')
Запасные: Алыбеков ДастанУзденов МагамедАртыкбаев РыскельдиСталбеков НурдоолотАмангелдиев БектурКенжебаев Ермек
Пань Вэнь-ЦзеЧэнь Чао-Ань 73' (Чао Минг Шиу ( 73') Хуан Цзы-МинЛиан Менг-КсинУ Чунь-ЦзинКуаме Анж Самуэль 59' (Йе Чинг-Чун ( 59') Ван Гон-Мен 46' (Ту Шао-Цзе ( 46') Чен По-Лян 46' (Чин Ен-Вэн ( 46') Ву Йен-Шу  50'Ю Яо-ХсинХуан Вей-Цзе 89' (Янг Чуан-Ву ( 89')
Запасные: Хуан Чиу-ЛинЮ Чиа-ХуанЯо Ко-ЧиТуань СюаньГао Вэй-ЦзеСе Пен-ЛунЙен Хе-Шен
26 марта.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Тайваня сборная Кыргызстана

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