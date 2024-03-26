Сборная Кыргызстана не пощадила команду Тайваня в отборе на мундиаль

Вечером 26 марта в Бишкеке сборная Кыргызстана принимала команду Тайваня. Встречались соперники в рамках азиатской квалификации на чемпионат мира 2026 года.

Матч завершился с неприличным счётом в пользу центральноазиатской команды. Разгромный счёт, 3:0 хозяева установили ещё к перерыву – во втором тайме оставалось лишь довершить разгром, как итог - 5:1.

Благодаря успеху кыргызстанцы вырвались на первое место отборочной группы D, девять очков у этой сборной. Столько же – у команды Омана со второго места. На третьем и четвёртом местах с шестью и нулём очками соответственно идут сборные Малайзии и Тайваня.