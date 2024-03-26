Сборная Кыргызстана не пощадила команду Тайваня в отборе на мундиаль

Вечером 26 марта в Бишкеке сборная Кыргызстана принимала команду Тайваня. Встречались соперники в рамках азиатской квалификации на чемпионат мира 2026 года.
Матч завершился с неприличным счётом в пользу центральноазиатской команды. Разгромный счёт, 3:0 хозяева установили ещё к перерыву – во втором тайме оставалось лишь довершить разгром, как итог - 5:1.
Благодаря успеху кыргызстанцы вырвались на первое место отборочной группы D, девять очков у этой сборной. Столько же – у команды Омана со второго места. На третьем и четвёртом местах с шестью и нулём очками соответственно идут сборные Малайзии и Тайваня.
Протокол игры
|(1:0) Кожо Жоэлу17'
|(2:0) Кожо Жоэлу38'
|(3:0) Кожо Жоэлу45'
|(4:0) Браузман Кристиян79'
|87'Ву Йен-Шу (4:1)
|(5:1) Мерк Кими90'
Токотаев Ержан•Мищенко Александр75' (Ахмедов Муролимжон (75') •Браузман Кристиян•Козубаев Тамирлан•Кичин Валерий•Мерк Кай57' (Батырканов Эрнест (57') •Абдурахманов Одилжон38' (Зарыпбеков Эльдияр (38') •Атабаев Эрбол•Алыкулов Гулжигит•Кожо Жоэлу57' (Мерк Кими (57') •Алмазбеков Бекназ75' (Шамурзаев Амантур (75')
Пань Вэнь-Цзе•Чэнь Чао-Ань73' (Чао Минг Шиу (73') •Хуан Цзы-Мин•Лиан Менг-Ксин•У Чунь-Цзин•Куаме Анж Самуэль59' (Йе Чинг-Чун (59') •Ван Гон-Мен46' (Ту Шао-Цзе (46') •Чен По-Лян46' (Чин Ен-Вэн (46') •Ву Йен-Шу• 50'Ю Яо-Хсин•Хуан Вей-Цзе89' (Янг Чуан-Ву (89')
26 марта.
Бан пользователя