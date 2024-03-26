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Матч Таджикистан – Саудовская Аравия возобновился после проблем с электричеством

26 Марта 2024 • 18:43 Комментировать
Таджикистан
1:1
Саудовская Аравия
1 4.80 X 3.40 2 1.80
2-й тайм

Вторничный матч отбора на чемпионат мира – 2026 между сборными Таджикистана и Саудовской Аравии прерывался по ходу первого тайма. Причина – отключение электроснабжения на стадионе. К счастью, пауза оказалась не слишком долгой. Вероятно, сотрудникам технических служб удалось быстро решить проблему или перейти на резервное питание.

Следить за матчем между сборными Таджикистана и Саудовской Аравии во всех красках можно в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult. Пока что на табло стадиона горят нули – 0:0.

Напомним, что летом 2026 года чемпионат мира примут США, Канада и Мексика.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Саудовской Аравии сборная Таджикистана

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ТАДЖИКИСТАН САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
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