Матч Таджикистан – Саудовская Аравия возобновился после проблем с электричеством

Вторничный матч отбора на чемпионат мира – 2026 между сборными Таджикистана и Саудовской Аравии прерывался по ходу первого тайма. Причина – отключение электроснабжения на стадионе. К счастью, пауза оказалась не слишком долгой. Вероятно, сотрудникам технических служб удалось быстро решить проблему или перейти на резервное питание.

Следить за матчем между сборными Таджикистана и Саудовской Аравии во всех красках можно в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult. Пока что на табло стадиона горят нули – 0:0.

Напомним, что летом 2026 года чемпионат мира примут США, Канада и Мексика.