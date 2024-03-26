Матч Таджикистан – Саудовская Аравия прерван

Во вторник в рамках отбора на чемпионат мира – 2026 играют сборные Таджикистана и Саудовской Аравии. По ходу первого тайма на стадионе пропало электроснабжение. Оказавшись в темноте, фанаты на трибунах стали включать фонарики, а футболисты направились в сторону подтрибунного помещения.

Дальнейшая судьба матча пока что неясна. Вероятно, сотрудники местных служб прямо сейчас пытаются решить проблему с электричеством.

Следить за развитием событий в матче Таджикистан – Саудовская Аравия можно на портале LiveResult – там проходит подробная текстовая трансляция.

Добавим, что чемпионат мира – 2026 примут США, Канада и Мексика.