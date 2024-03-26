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Роналду заметили за рулём шикарного «Феррари» фото

26 Марта 2024 • 17:53 Комментировать
Словения
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Португалия
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Через 4 ч. 6 мин.

Незадолго до того, как присоединиться к национальной сборной Португалии, Криштиану Роналду покатался по улицам родной страны на своём роскошном «Феррари». Соответствующие кадры были обнародованы в социальных сетях. На одном из роликов видно, как Криштиану выходит из автомобиля.

Как сообщает портал Goal, стоимость Ferrari Daytona SP3 превышает 18 миллионов евро. Автомобиль мощностью в 840 лошадиных сил способен развивать огромную скорость – 340 километров в час.

Во вторник вечером сборная Португалии проведёт товарищеский матч против Словении. Не пропустите текстовую трансляцию.

Роналду позировал в самолёте в очках

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сборная Португалии

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СЛОВЕНИЯ ПОРТУГАЛИЯ
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