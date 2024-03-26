Незадолго до того, как присоединиться к национальной сборной Португалии, Криштиану Роналду покатался по улицам родной страны на своём роскошном «Феррари». Соответствующие кадры были обнародованы в социальных сетях. На одном из роликов видно, как Криштиану выходит из автомобиля.

Как сообщает портал Goal, стоимость Ferrari Daytona SP3 превышает 18 миллионов евро. Автомобиль мощностью в 840 лошадиных сил способен развивать огромную скорость – 340 километров в час.

Во вторник вечером сборная Португалии проведёт товарищеский матч против Словении. Не пропустите текстовую трансляцию.

Роналду позировал в самолёте в очках