Во вторник вечером сборная Португалии проведёт товарищеский матч против Словении. В преддверии игры звёздный португальский форвард Криштиану Роналду опубликовал в социальных сетях несколько фотографий, сделанных по пути на словенскую землю. На одной из фото Роналду сидит в самолёте рядом с Диогу Далотом. Криштиану надел очки с оранжевым стеклом и позировал в хорошем настроении.

Напомним, что прошлую игру против Швеции (победа Португалии 5:2) Роналду пропустил – звёздному форварду предоставили отдых.

Матч Словения – Португалия стартует в 22:45 по московскому времени, не пропустите текстовую трансляцию.

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