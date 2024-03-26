Макаллистер рассказал, как на сборную Аргентины влияет Месси

Полузащитник сборной Аргентины Алексис Макаллистер высказался о выступлениях сборной Аргентины без своей главной звезды – без Лионеля Месси.

Как известно, Месси пропускает мартовский сбор национальной команды из-за проблем со здоровьем.

«Мы всегда уделяем большое внимание коллективу и команде. Мы знаем, что когда Месси нет рядом, мы должны становиться ещё сильнее, потому что у нас нет такого игрока, которые сможет спасти нас, если что-то пойдёт не так.

Мы знаем, что с Лео соперники нас больше боятся, это нормально. Но у нас есть и другие большие игроки, выступающие в сильных клубах Европы», - сказал Макаллистер ESPN.

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