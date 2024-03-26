Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира 2026

Только две европейские сборные готовы играть с Россией – Сорокин

26 Марта 2024 • 15:21 Комментировать

Алексей Сорокин, являющийся советником президента Российского футбольного союза, высказался на тему поиска соперников для товарищеских матчей сборной России. У Сорокина спросили, являются ли команды Сербии и Беларуси всеми потенциальными соперниками сборной России в Европе.

«Насколько мне известно, пока все. Но все усилия, чтобы обеспечить сборной достойных соперников, предпринимаются. Из Европы они будут, Латинской Америки или Азии, не так важно. Главное – их уровень», - цитирует Сорокина «РБ Спорт».

Напомним, что сборная России на прошлой неделе разгромила Сербию на своём поле со счётом 4:0. Что касается сборной Беларуси, то с ней команда Валерия Карпина сыграет в июне на выезде.

Отметим, что уже больше двух лет сборная России может проводить только товарищеские матчи из-за санкций со стороны УЕФА и ФИФА.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Сербии Алексей Сорокин Сборная Беларуси ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Реал» готовит почти 90 млн евро на звезду «Ливерпуля» «Реал» отказался от футболиста из-за слов о Гвардиоле Моуринью назвал человека, с которым больше не будет работать «Реал» согласовал новый трансфер - известно имя игрока Звезда «Манчестер Юнайтед» может воссоединиться с Роналду – предложена огромная зарплата Холанн решил, куда уйдёт из «Манчестер Сити» 17-летний Эндрик и Винисиус повалили Англию на «Уэмбли»: первая победа сборной Бразилии при Доривале Луиш Фигу оценил шансы «Реала» пройти «Манчестер Сити» Форвард «Барселоны» Левандовски ответил на предложение в 90 миллионов евро Мерсон назвал трёх лучших тренеров в истории АПЛ - Гвардиола не попал в их число
Умер Василий Уткин Раннее удаление Гайича и голы Миранчуков: сборная России разгромила Сербию в Москве Новый владелец «Манчестер Юнайтед» назвал лучшего игрока в истории клуба «Барселона» оценила своего игрока в один миллиард евро Винисиус ответил на вопрос о возможном уходе из «Реала» Пике ответил, был ли Месси одержим соперничеством с Роналду Селюк — о смерти Уткина: «У меня вчера просто слёзы на глазах были» «Бавария» начала переговоры с топ-тренером из АПЛ - известно имя «Реал» круче «Барселоны», на матчи «сливочных» в этом сезоне пришли более 1 млн болельщиков 24-й тур РПЛ может быть перенесён
Спортивные новости
Кожевников рассказал, чего не хватило СКА в игре с «Автомобилистом» Вячеслав Быков не удивлён победе «Автомобилиста» над СКА Канарейкин думает, что «Спартак» пройдет в полуфинал Кубка Гагарина «Прорыв»: Кожевников отреагировал на выход «Автомобилиста» в полуфинал Кубка Гагарина Каменский: «Автомобилист» – молодцы» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 26 Марта
16:25 · Чемпионат мира 2026
Джанашия: «На Евро сборная России могла бы претендовать на что-то серьёзное»
16:15 · Чемпионат мира 2026
Роналду позировал в самолёте в очках фото
15:43 · Чемпионат мира 2026
Макаллистер рассказал, как на сборную Аргентины влияет Месси
15:21 · Чемпионат мира 2026
Только две европейские сборные готовы играть с Россией – Сорокин
14:45 · Чемпионат мира 2026
Винисиус будет капитаном сборной Бразилии
11:53 · Чемпионат мира 2026
Орлов: «Сербы приехали поддержать Россию»
11:19 · Чемпионат мира 2026
Игонин: «Сербия приехала в Россию не добиваться результата»
09:33 · Чемпионат мира 2026
Митрофанов: «Спаллетти хотел возглавить сборную России»
09:06 · Россия. Премьер-лига
Черчесов может возглавить сборную
08:51 · Чемпионат мира 2026
Митрофанов озвучил главную цель в отношении сборной России
05:17 · Аргентина
Лаутаро Мартинес: «Скалони - человек, который всегда хочет сделать больше остальных»
25 Марта
22:02 · Испания. Ла Лига
Черчесов жалеет, что не успел поработать с Захаряном в сборной
21:20 · Чемпионат мира 2026
Азербайджан не смог обыграть Болгарию
21:08 · Чемпионат мира 2026
Черчесов заявил, что у сборных России и Сербии примерно одинаковый уровень
20:53 · Чемпионат мира 2026
Саутгейт назвал капитана сборной Англии на матч с Бельгией
Все новости
Рекомендуем