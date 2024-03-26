Только две европейские сборные готовы играть с Россией – Сорокин

Алексей Сорокин, являющийся советником президента Российского футбольного союза, высказался на тему поиска соперников для товарищеских матчей сборной России. У Сорокина спросили, являются ли команды Сербии и Беларуси всеми потенциальными соперниками сборной России в Европе.

«Насколько мне известно, пока все. Но все усилия, чтобы обеспечить сборной достойных соперников, предпринимаются. Из Европы они будут, Латинской Америки или Азии, не так важно. Главное – их уровень», - цитирует Сорокина «РБ Спорт».

Напомним, что сборная России на прошлой неделе разгромила Сербию на своём поле со счётом 4:0. Что касается сборной Беларуси, то с ней команда Валерия Карпина сыграет в июне на выезде.

Отметим, что уже больше двух лет сборная России может проводить только товарищеские матчи из-за санкций со стороны УЕФА и ФИФА.