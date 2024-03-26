Орлов: «Сербы приехали поддержать Россию»

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о прошедшем товарищеском матче сборных России и Сербии на «ВТБ Арене». Спарринг завершился крупной победой хозяев со счетом 4:0.

«Что сербам доказывать? Они уже доказали - вышли на чемпионат Европы. Они приехали поддержать наших футболистов, нашу страну, понимаете? Потому что другие команды из Европы вряд ли приедут», - рассказал комментатор на ютуб-канале «Такой футбол».

На 25 марта у сборной России была запланирована игра против Парагвая, но матч отменили из-за теракта в Подмосковье. Ожидается, что следующий спарринг команда Валерия Карпина проведет с Беларусью летом.