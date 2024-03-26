Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира 2026

Орлов: «Сербы приехали поддержать Россию»

26 Марта 2024 • 11:53 Комментировать

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о прошедшем товарищеском матче сборных России и Сербии на «ВТБ Арене». Спарринг завершился крупной победой хозяев со счетом 4:0.

«Что сербам доказывать? Они уже доказали - вышли на чемпионат Европы. Они приехали поддержать наших футболистов, нашу страну, понимаете? Потому что другие команды из Европы вряд ли приедут», - рассказал комментатор на ютуб-канале «Такой футбол».

На 25 марта у сборной России была запланирована игра против Парагвая, но матч отменили из-за теракта в Подмосковье. Ожидается, что следующий спарринг команда Валерия Карпина проведет с Беларусью летом.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Геннадий Орлов Сборная Сербии ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Реал» готовит почти 90 млн евро на звезду «Ливерпуля» «Реал» отказался от футболиста из-за слов о Гвардиоле «Реал» разрушил планы Мбаппе - раскрыты детали «Реал» согласовал новый трансфер - известно имя игрока Моуринью назвал человека, с которым больше не будет работать Звезда «Манчестер Юнайтед» может воссоединиться с Роналду – предложена огромная зарплата 17-летний Эндрик и Винисиус повалили Англию на «Уэмбли»: первая победа сборной Бразилии при Доривале Луиш Фигу оценил шансы «Реала» пройти «Манчестер Сити» Холанн решил, куда уйдёт из «Манчестер Сити» Мерсон назвал трёх лучших тренеров в истории АПЛ - Гвардиола не попал в их число
Умер Василий Уткин Раннее удаление Гайича и голы Миранчуков: сборная России разгромила Сербию в Москве Новый владелец «Манчестер Юнайтед» назвал лучшего игрока в истории клуба «Барселона» оценила своего игрока в один миллиард евро Винисиус ответил на вопрос о возможном уходе из «Реала» Пике ответил, был ли Месси одержим соперничеством с Роналду Селюк — о смерти Уткина: «У меня вчера просто слёзы на глазах были» «Реал» круче «Барселоны», на матчи «сливочных» в этом сезоне пришли более 1 млн болельщиков 24-й тур РПЛ может быть перенесён «Бавария» начала переговоры с топ-тренером из АПЛ - известно имя
Спортивные новости
Вице-президент КХЛ назвал причину вылета СКА из Кубка Гагарина СКА в четвёртый раз уступил «Автомобилисту» и вылетел из плей-офф КХЛ Овечкин - лучший игрок недели в НХЛ «Ак Барс» намерен подписать канадского вратаря, которому грозит 25 лет тюрьмы Кожевников: «СКА сейчас в тупике» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 26 Марта
11:53 · Чемпионат мира 2026
Орлов: «Сербы приехали поддержать Россию»
11:19 · Чемпионат мира 2026
Игонин: «Сербия приехала в Россию не добиваться результата»
09:33 · Чемпионат мира 2026
Митрофанов: «Спаллетти хотел возглавить сборную России»
09:06 · Россия. Премьер-лига
Черчесов может возглавить сборную
08:51 · Чемпионат мира 2026
Митрофанов озвучил главную цель в отношении сборной России
05:17 · Аргентина
Лаутаро Мартинес: «Скалони - человек, который всегда хочет сделать больше остальных»
25 Марта
22:02 · Испания. Ла Лига
Черчесов жалеет, что не успел поработать с Захаряном в сборной
21:20 · Чемпионат мира 2026
Азербайджан не смог обыграть Болгарию
21:08 · Чемпионат мира 2026
Черчесов заявил, что у сборных России и Сербии примерно одинаковый уровень
20:53 · Чемпионат мира 2026
Саутгейт назвал капитана сборной Англии на матч с Бельгией
20:50 · Чемпионат мира 2026
Черчесов поддержал перенос матча Россия – Парагвай
18:35 · Чемпионат мира 2026
Гранат: Футболисты РПЛ не выделялись в сборной
18:25 · Испания. Ла Лига
Винисиус пустил слезу, говоря о расизме
17:18 · Чемпионат мира 2026
Сборная Англии выйдет на второй тайм без фамилий на футболках - известна причина
16:11 · Чемпионат мира 2026
Булыкин оценил игру Головина, Миранчука и Захаряна в матче с Сербией
Все новости
Рекомендуем