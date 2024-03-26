Митрофанов: «Спаллетти хотел возглавить сборную России»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, что нынешний наставник сборной Италии Лучано Спаллетти хотел возглавить национальную команду России.

Напомним, в период с 2009 по 2014 год итальянский специалист возглавлял петербургский «Зенит», вместе с которым сумел дважды выиграть чемпионат России.

«Спаллетти, и когда работал в «Зените» и после, хотел возглавить сборную России. Лучано влюблён в нашу страну. Спаллетти был убеждён, что российские игроки многое могут, но им надо только раскрыть мозги и придать уверенности», — цитирует Митрофанова «Чемпионат».

Также Митрофанов отметил, что во время своей работы в России Спаллетти очень хотел доказать всем, что является тренером-победителем и выиграть трофеи.