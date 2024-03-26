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Митрофанов озвучил главную цель в отношении сборной России

26 Марта 2024 • 08:51 Комментировать

Максим Митрофанов, генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС), в беседе с журналистами ответил на вопрос о цели в отношении национальной команды страны.

«Чтобы сборная России играла в официальных матчах. Это зависит не от нас? От нас это тоже зависит. Пусть это будет нашей главной целью», - передает слова Митрофанова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА совместным решением отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах.

21 марта сборная России провела товарищескую встречу против Сербии. Подопечные Валерия Карпина крупно победили со счетом 4:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Максим Митрофанов
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