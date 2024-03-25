Известный российский специалист Гаджи Гаджиев отреагировал на победу сборной России в матче с Сербией в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, что Россия разгромила Сербию со счётом 4:0.

- Вы понимаете, зачем судья оставил сербов в меньшинстве в самом начале?

- Конечно, лучше бы судья не удалял Гайича, а команды играли в равных составах. Так бы мы узнали реальную силу нашей команды. Мне кажется, в этой игре не надо было удалять защитника. Возможно, такие вещи надо оговаривать заранее, как это делают клубы в товарищеских матчах на сборах. Я бы ограничился желтой и пенальти.

- Вам понравилась игра Захаряна и Миранчука?

- Я в основном хочу отметить Головина. Конечно, он выделялся на фоне остальных. Кстати, сербы не выглядели намного сильнее игроков из РПЛ.

- Но результатом вы очень довольны?

- Да, конечно. Очень доволен. Парни нужным образом настроились на матч и сразу выдали результат. Плохие результаты в играх со слабыми соперниками связаны с недонастроем, хотя он недопустим. Вызвали в сборную – играй в полную силу. Мы в очередной раз убедились, что сборная должна существовать. И существовать при любых условиях.