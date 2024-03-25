Азербайджан не смог обыграть Болгарию

В понедельник вечером товарищеский матч проводили национальные сборные Азербайджана и Болгарии. Команды не смогли выявить сильнейшего, обменявшись голами по ходу второй половины встречи.

На 59-й минуте болгары повели в счёте после гола Филипа Крастева. Азербайджанцы отыгрались ближе к завершению игры – на 87-й минуте. Автором гола в составе хозяев стал Муса Гурбанлы.

Стоит сказать, что сборные Азербайджана и Болгарии не смогли пробиться на чемпионат Европы. Турнир пройдёт в Германии ближайшим летом – с 14 июня по 14 июля.