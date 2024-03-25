Азербайджан не смог обыграть Болгарию

В понедельник вечером товарищеский матч проводили национальные сборные Азербайджана и Болгарии. Команды не смогли выявить сильнейшего, обменявшись голами по ходу второй половины встречи.
На 59-й минуте болгары повели в счёте после гола Филипа Крастева. Азербайджанцы отыгрались ближе к завершению игры – на 87-й минуте. Автором гола в составе хозяев стал Муса Гурбанлы.
Стоит сказать, что сборные Азербайджана и Болгарии не смогли пробиться на чемпионат Европы. Турнир пройдёт в Германии ближайшим летом – с 14 июня по 14 июля.
Протокол игры
|59'Крастев Филип (0:1)
|(1:1) Гурбанлы Муса87'
Магомедалиев Шахрудин•Мамедов Рахиль 69' (Джамалов Элвин ( 69' ) •Гусейнов Бадави•Мустафазаде Бахлул•Джафаргулиев Элвин•Диниев Джошгун 69' (Нуриев Джейхун ( 69' ) •Паскуаль Эдди 83' (Озобич Филип ( 83' ) •Байрамов Турал•Махмудов Эмин 62' (Мустафаев Эмиль ( 62' ) •Шейдаев Рамиль•Дадашов Ренат 69' (Гурбанлы Муса ( 69' )
Дюлгеров Иван 46' (Вуцов Светослав ( 46' ) •Антов Валентин•Атанасов Живко•Петков Алекс•Попов Виктор•Крастев Филип 61' (Петков Лукас ( 61' ) •Груев Илия 46' (Галчев Патрик-Габриел ( 46' ) •Костадинов Георги 85' (Минчев Георги ( 85' ) •Илиев Илиан 61' (Русев Георги ( 61' ) •Колев Александар 85' (Чочев Ивайло ( 85' ) •Десподов Кирилл
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