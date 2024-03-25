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«Очень горд за сборную России»: Чанов – о матче с Сербией эксклюзив

25 Марта 2024 • 14:45 Комментировать

Бывший тренер ЦСКА Вячеслав Чанов отреагировал на победу сборной России в матче с Сербией в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

«Судья верно удалил Гайича. Есть какие-то каноны и правила. Нарушение было. Да, можно сказать, что это фол последний надежды. Хочется сказать не об этом. Я не ожидал такого результата от нашей команды. Тем более против сербов. Очень горд за наших ребят.

Отъезд Сафонова из сборной? Это вполне нормально. Так понимаю, изначально планировалось, что он сыграет с Сербией, а Лунёв выйдет против Парагвая», - сказал Чанов.

Напомним, что сборная России обыграла Сербию со счётом 4:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Вячеслав Чанов Матвей Сафонов ещё теги
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