Бывший тренер ЦСКА Вячеслав Чанов отреагировал на победу сборной России в матче с Сербией в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

«Судья верно удалил Гайича. Есть какие-то каноны и правила. Нарушение было. Да, можно сказать, что это фол последний надежды. Хочется сказать не об этом. Я не ожидал такого результата от нашей команды. Тем более против сербов. Очень горд за наших ребят.

Отъезд Сафонова из сборной? Это вполне нормально. Так понимаю, изначально планировалось, что он сыграет с Сербией, а Лунёв выйдет против Парагвая», - сказал Чанов.

Напомним, что сборная России обыграла Сербию со счётом 4:0.