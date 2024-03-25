​Браим Диас прокомментировал свой дебют в сборной Марокко

Сборная Марокко сыграла со сборной Анголы, и в ее составе дебютировал Браим Диас - игрок «Реала», решивший выступать именно за сборную этой североафриканской страны, которая на прошлом чемпионате мира сотворила сенсацию, выйдя в полуфинал самого важного мирового футбольного форума.

После игры Диас прокомментировал свой дебют.

- Я очень доволен, это был особый день, и публика очень тепло встретила меня. Считаю свой дебют очень удачным. Я часто получал мячи от партнеров по команде, в общем, я почувствовал себя нужным для этой сборной, - цитирует слова игрока испанское издание Marca.

Теперь сборной Марокко предстоит матч с Мавританией.