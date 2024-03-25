Газизов: «Матч с Сербией - доказательство того, что бан - это неправильно»

Бывший гендиректор московского «Спартака» Шамиль Газизов, ныне занимающий аналогичный пост в махачкалинском «Динамо», поделился мнением о недавнем товарищеском поединке между сборными России и Сербии.
«С Сербией была хорошая игра. Наша команда показывает, что хочет играть. Матч с Сербией - доказательство того, что бан - это неправильно. Мы все получили удовольствие, а это главное», - приводит слова руководителя «Чемпионат».
Напомним, что контрольная встреча сборных России и Сербии прошла на стадионе «ВТБ Арена» 21 марта. Поединок завершился крупной победой хозяев со счетом 4:0.
Бан пользователя