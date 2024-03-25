Вице-президент РФС - об Азии: «Надо понимать: дорога это или тупик»

«Не факт, что нас бы приняли в Азии. С одной стороны, «дорогу осилит идущий». С другой, надо понимать, по какой дороге ты идешь. И дорога это или тупик. Если это тупик, какой смысл туда заходить?» - приводит слова Соловьёва «Спорт-Экспресс».