Вице-президент РФС - об Азии: «Надо понимать: дорога это или тупик»

Вице-президент Российского футбольного союза Денис Соловьёв высказался насчет отказа от перехода из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола.
«Не факт, что нас бы приняли в Азии. С одной стороны, «дорогу осилит идущий». С другой, надо понимать, по какой дороге ты идешь. И дорога это или тупик. Если это тупик, какой смысл туда заходить?» - приводит слова Соловьёва «Спорт-Экспресс».
Напомним, что в декабре прошлого года исполком РФС принял решение не переходить в АФК и остаться в УЕФА. Российские сборные и клубы отстранены от участия в международных турнирах с февраля 2022 года.
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