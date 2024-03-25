Вице-президент РФС - о позиции УЕФА по Израилю и России: «Двойные стандарты»

Вице-президент Российского футбольного союза Денис Соловьёв высказал мнение о позиции УЕФА по отношению к России и Израилю.

«Двойные стандарты чистой воды. Мне все про них понятно. Ничего от них не жду. Странно ждать от этих людей чего-либо, если их решение обусловливается политической волей третьих лиц», - передает слова руководителя «Спорт-Экспресс».

Напомним, что российские сборные и клубы отстранены от участия в международных турнирах совместным решением ФИФА и УЕФА. По этой причине национальная команда может проводить исключительно товарищеские матчи.