Самедов оценил разгромную победу России над Сербией

Экс-игрок московского «Локомотива» Александр Самедов поделился мнением о недавнем контрольном поединке между национальными сборными России и Сербии.
«Мне все понравилось. Команда хорошо выступила. Она показала хороший результат и яркий футбол с хорошим соперником. Я думаю, что позитивных моментов было много», - приводит слова эксперта «Спорт день за днём».
Напомним, что встреча сборных России и Сербии состоялась на стадионе «ВТБ Арена» 21 марта. Подопечные Валерия Карпина отпраздновали разгромную победу со счетом 4:0. Следующий матч Россия проведет против Беларуси летом.
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