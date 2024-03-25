Вторая победа сборной Италии в турне по США: быстрым голом Пеллегрини переиграли Эквадор

Сборные Эквадора и Италии сошлись в контрольном матче. Товарищеская игра состоялась 24 марта на стадионе «Ред Булл Арена Харрисон».

Продолжает сборная Италии турне по США. Точнее, завершает. Сначала переиграли Венесуэлу, забив победный гол под занавес матча, теперь экзаменовали другого не самого звёздного представителя Южной Америки – Эквадор. На эту игру Лучано Спаллетти выпустил более серьёзный центр поля Барелла – Жоржиньо, а также нападение – Пеллегрини, Дзаньоло, Распадори.

Экс-наставник «Зенита» явно был недоволен игрой, показанной в прошлом матче. Венесуэла выглядела лучше и поражения не заслужила. Подобного Италия не хотела повторять в матче против Эквадора. Начали с места в карьер. Франко привёз стандарт недалеко от штрафной площади, подача получилась не лучшим образом, но Лоренцо Пеллегрини забрал отскок на дуге штрафной площади и пробил под штангу – 1:0.

Быстрый гол не студили итальянского пыла. Много забегов по флангу, много кроссов, много борьбы. Эквадор создавал плотность, неплохо отбивался, но вперёд совсем не выбегал, поэтому давление всё-таки сказалось. Димарко на диагональ Дзаньоло забежал, в касание пробил, но не заставил вступать в игру голкипер – немного промахнулся. А вот сам Николо чуть позже знатно размял Хавьера Бурраи.

На сей раз по флангу забежал Белланова, справа прострелил. Рикошет от защитника оказался удачным для Дзаньоло, тот сразу же пробил метров с десяти, однако голкипер откровенно выручил Эквадор. Сами же южноамериканцы долго ничего не могли противопоставить. За час игры ни одного удара в створ ворот. Неплохая попытка была у Эступиньяна, случившаяся в атаке по итальянскому сценарию. Как раз прошла диагональ на дальнюю штангу, Первис под мяч подстроился, но пробил в облака.

После этого сборная Эквадора прям плотно подобрала инициативу. Окружили штрафную площадь Викарио, совершили серию прострелов, навесов. Бастони, Дармиан и Манчини самоотверженно защищались, удары блокировали, не допустили очень опасных моментов. Но Италия в те моменты слишком сильно жалась к своим воротам. Тогда случился и плотный удар Гонсало Платы. Эквадорец прибежал справа, сместился к центру и очень сильно пробил в дальний угол. Впервые мяч полетел в створ ворот, было очень опасно, но Викарио справился.

Явно лучше провёл Эквадор последнюю треть матча, но забить так и не сумел, а на четвёртой компенсированной минуте ещё и получил разящую контратаку. Орсолини дождался забегания Бареллы через центр и выдал шикарную передачу. Николо оказался с глазу на глаз с голкипером, первым же касанием того перебросив – 2:0. После этого прозвучал финальный свисток. Сборная Италии выиграла оба матча в своём турне по США.