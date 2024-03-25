Вторая победа сборной Италии в турне по США: быстрым голом Пеллегрини переиграли Эквадор

Сборные Эквадора и Италии сошлись в контрольном матче. Товарищеская игра состоялась 24 марта на стадионе «Ред Булл Арена Харрисон».
|(1:0) Пеллегрини Лоренцо3'
|(2:0) Барелла Николо90'
Продолжает сборная Италии турне по США. Точнее, завершает. Сначала переиграли Венесуэлу, забив победный гол под занавес матча, теперь экзаменовали другого не самого звёздного представителя Южной Америки – Эквадор. На эту игру Лучано Спаллетти выпустил более серьёзный центр поля Барелла – Жоржиньо, а также нападение – Пеллегрини, Дзаньоло, Распадори.
Экс-наставник «Зенита» явно был недоволен игрой, показанной в прошлом матче. Венесуэла выглядела лучше и поражения не заслужила. Подобного Италия не хотела повторять в матче против Эквадора. Начали с места в карьер. Франко привёз стандарт недалеко от штрафной площади, подача получилась не лучшим образом, но Лоренцо Пеллегрини забрал отскок на дуге штрафной площади и пробил под штангу – 1:0.
Быстрый гол не студили итальянского пыла. Много забегов по флангу, много кроссов, много борьбы. Эквадор создавал плотность, неплохо отбивался, но вперёд совсем не выбегал, поэтому давление всё-таки сказалось. Димарко на диагональ Дзаньоло забежал, в касание пробил, но не заставил вступать в игру голкипер – немного промахнулся. А вот сам Николо чуть позже знатно размял Хавьера Бурраи.
На сей раз по флангу забежал Белланова, справа прострелил. Рикошет от защитника оказался удачным для Дзаньоло, тот сразу же пробил метров с десяти, однако голкипер откровенно выручил Эквадор. Сами же южноамериканцы долго ничего не могли противопоставить. За час игры ни одного удара в створ ворот. Неплохая попытка была у Эступиньяна, случившаяся в атаке по итальянскому сценарию. Как раз прошла диагональ на дальнюю штангу, Первис под мяч подстроился, но пробил в облака.
После этого сборная Эквадора прям плотно подобрала инициативу. Окружили штрафную площадь Викарио, совершили серию прострелов, навесов. Бастони, Дармиан и Манчини самоотверженно защищались, удары блокировали, не допустили очень опасных моментов. Но Италия в те моменты слишком сильно жалась к своим воротам. Тогда случился и плотный удар Гонсало Платы. Эквадорец прибежал справа, сместился к центру и очень сильно пробил в дальний угол. Впервые мяч полетел в створ ворот, было очень опасно, но Викарио справился.
Явно лучше провёл Эквадор последнюю треть матча, но забить так и не сумел, а на четвёртой компенсированной минуте ещё и получил разящую контратаку. Орсолини дождался забегания Бареллы через центр и выдал шикарную передачу. Николо оказался с глазу на глаз с голкипером, первым же касанием того перебросив – 2:0. После этого прозвучал финальный свисток. Сборная Италии выиграла оба матча в своём турне по США.
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