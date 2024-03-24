«Выводов куча»: Карпин подвёл итог матча с Сербией

Сборная России досрочно завершила мартовский сбор. Из-за ужасного теракта в Красногорске понедельничный товарищеский матч против Парагвая отменили, и футболисты разъехались по своим клубам. Рулевой российской сборной Валерий Карпин получил вопрос о том, какой главный вывод он сделал по матчу против Сербии, который был выигран со счётом 4:0.

«Сложно выделить что-то одно... В реальности выводов куча, по каждому футболисту. Мы посмотрели, в каком состоянии ребята. Как усваивают информацию, которую пытаемся до них донести», - цитирует Карпина «Спорт-Экспресс».

Следующий сбор национальной команды России пройдёт в июне. В его рамках сборная проведёт товарищеский матч против Беларуси на выезде.

Карпин поставил оценку сборной России за матч с Сербией