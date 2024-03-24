Карпин поставил оценку сборной России за матч с Сербией

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос, какую оценку он бы поставил команде за мартовский матч против Сербии.

Как известно, в четверг сборная России обыграла Сербию на «ВТБ Арене» со счётом 4:0.

«Пятёрку! Но это если отталкиваться не от игры, а исключительно от результата. Сербия – соперник серьёзный. А на табло 4:0 в пользу сборной России!» - цитирует Карпина «Спорт-Экспресс».

Следующий матч сборная России проведёт в июне – против Беларуси на выезде. Как известно, уже больше двух лет российская национальная команда может проводить только товарищеские игры из-за санкций, которые были введены УЕФА и ФИФА.