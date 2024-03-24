Карпин рассказал, какой состав планировал использовать в игре с Парагваем

Товарищеский матч сборных России и Парагвая было решено отменить из-за теракта в Красногорске. Как следствие, мартовский сбор национальной команды России завершился досрочно.

В интервью для «Спорт-Экспресса» главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, какой стартовый состав планировал выпустить на поле в понедельник. Он выглядит так: Лунёв – Адамов, Осипенко, Сильянов, Горшков – Черников, Кузяев, Захарян – Головин, Алексей Миранчук – Чалов.

В следующий матч сборная России соберётся уже летом. На июнь у команды Карпина запланирована гостевая товарищеская игра против Беларуси.