Сборная Парагвая покинула Россию

В понедельник сборные России и Парагвая должны были провести товарищеский матч в Москве. Из-за ужасного теракта в Красногорске игру было решено отменить. Как следствие, национальная команда Парагвая досрочно покинула Россию.

«Футболисты сборной Парагвая уже вернулись на родину. Лишь малая часть игроков в данный момент находится в Турции. Они также скоро вылетят в Асунсьон», - ответ пресс-службы парагвайской команды приводит «Спорт-Экспресс».

Стоит сказать, что сборная Парагвая в марте проводила учебно-тренировочный сбор в Сочи. Он должен был завершиться игрой со сборной России.

Добавим, что в следующий раз сборная России соберётся в июне.