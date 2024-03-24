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Карпин высказал мнение об удалении Гайича

24 Марта 2024 • 13:10 Комментировать

Наставник сборной России Валерий Карпин прокомментировал эпизод с удалением защитника сборной Сербии Милана Гайича в недавнем товарищеском матче.

«Все в рамках правил! Согласно которым лишение явной возможности забить гол карается удалением и пенальти. Какие к арбитру претензии? Если бы дал желтую, это была бы ошибка», - приводятся слова специалиста на страницах «Спорт-Экспресса».

Напомним, что поединок между Россией и Сербией состоялся на стадионе «ВТБ Арена» 21 марта. Матч завершился разгромной победой подопечных Карпина со счетом 4:0. Гости играли вдесятером с 21-й минуты.

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