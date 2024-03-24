Карпин назвал следующего соперника сборной России

Рулевой сборной России Валерий Карпин высказался об отмененном товарищеском поединке против национальной команды Парагвая, а также следующем матче.

«В субботу утром позвонил Максим Митрофанов и сказал, что игры не будет. Ближайший матч сборной - с Беларусью. В июне, на выезде. Больше никакой информации у меня нет», - передает слова специалиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, что товарищеская встреча сборных России и Парагвая была запланирована на 25 марта. Спарринг был отменен из-за трагических событий в Подмосковье.

В последнем матче подопечные Карпина сыграли против Сербии. Российская сборная одержала победу со счетом 4:0.