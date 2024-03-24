Спаллетти: «Сборная Италии не может пропустить чемпионат мира»

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти высказался о выходе своей команды на чемпионат мира 2026 года.

По словам специалиста, итальянцы не могли пропустить грядущий мундиаль, однако его команде не стоит вести себя самонадеянно, так как многие сборные претендуют на победу.

«История футбола Италии — это история качества, именно поэтому мы не можем пропустить чемпионат мира. Однако мы не должны быть самонадеянными», — цитирует Спаллетти Football Italia.

Отметим, что сборная Италии пропустила два прошлых чемпионата мира, которые проходили в России и Катаре. В последний раз итальянцы становились триумфаторами мундиаля в 2006 году.