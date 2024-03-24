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Игрок сборной России: «Хочу сыграть с Бразилией, Аргентиной и Уругваем»

24 Марта 2024 • 11:02 Комментировать

Полузащитник сборной России Евгений Харин рассказал о желании провести товарищеские матчи против национальных команд Аргентины, Бразилии и Уругвая.

«Лететь сутки? Почему бы и нет. Было бы здорово слетать и сыграть. Я бы хотел сыграть с Бразилией, Аргентиной и Уругваем», - передает слова Евгения телеканал «Матч ТВ».

Напомним, что 21 марта сборная России провела товарищеский поединок против национальной команды Сербии. Встреча состоялась на стадионе «ВТБ Арена» и завершилась разгромной победой подопечных Валерия Карпина со счетом 4:0. На 25 марта был запланирован спарринг с Парагваем, но игру отменили из-за теракта.

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