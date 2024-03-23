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Сборные Ирландии и Бельгии сыграли всухую

23 Марта 2024 • 21:53 Комментировать
Ирландия
0:0
Бельгия

Сборные Ирландии и Бельгии провели товарищеский матч. Игра получилась далеко не самой событийной. Команды нанесли по шесть ударов по воротам, из которых только три попытки пришлись в створ. У команды Доменико Тедеско был небольшой перевес, но главный момент был создан соперником. На 28-й минуте Эван Фергюсон не реализовал 11-метровый.

В итоге 0:0. Ирландцы через три дня сыграют против Швейцарии, а национальная команда Бельгии отправится на спарринг с Англией.

Протокол игры  
Ирландия0:0Бельгия
Келлехер КаомхинКоулмэн ШеймусОмобамиделе ЭндрюО'Ши ДараБрэйди Роберт 81' (Доэрти Мэтт ( 81') Каллен ДжошКоллинз НатанСмоллбоун Уильям 86' (Эбоселе Фести ( 86') Огбене Чидози 70' (Айда Адам ( 70') Фергюсон Эван 70' (Найт Джейсон ( 70') Шмодикс Сэмми 71' (Джонстон Майкл ( 71')
Запасные: Сайкс МаркТраверс МаркО'Брайан ДжекМакграт ДжеймиБазуну ГэвинОбафеми МайклМэннинг РайанАзаз ФиннО'Дуда Каллум
Селс Матц 83' (Камински Томас ( 83') Кастань Тимоти 46' (Мёнье Тома ( 46') Фас ВаутДе Винтер Кони 64' (Онана Амаду ( 64') Деман ОливьеТилеманс Юри 46' (Бачуайи Миши ( 46') Вермирен АртурВранкс АстерБакайоко Жоан 64' (Лукебакио Доди ( 64') Опенда ЛоиТроссар Леандро 46' (Доку Жереми ( 46')
Запасные: Лукаку РомелуДебаст ЗеноБодар АрноТеате АртурМангаля ОрельВертонген ЯнКастельс Коэн
23 марта.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бельгии Сборная Ирландии

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22 Марта
19:19
Ставка и прогноз на товарищеский матч Ирландия — Бельгия — 23 марта 2024
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