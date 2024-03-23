Сборные Ирландии и Бельгии сыграли всухую

Сборные Ирландии и Бельгии провели товарищеский матч. Игра получилась далеко не самой событийной. Команды нанесли по шесть ударов по воротам, из которых только три попытки пришлись в створ. У команды Доменико Тедеско был небольшой перевес, но главный момент был создан соперником. На 28-й минуте Эван Фергюсон не реализовал 11-метровый.

В итоге 0:0. Ирландцы через три дня сыграют против Швейцарии, а национальная команда Бельгии отправится на спарринг с Англией.