Сборные Ирландии и Бельгии сыграли всухую

Сборные Ирландии и Бельгии провели товарищеский матч. Игра получилась далеко не самой событийной. Команды нанесли по шесть ударов по воротам, из которых только три попытки пришлись в створ. У команды Доменико Тедеско был небольшой перевес, но главный момент был создан соперником. На 28-й минуте Эван Фергюсон не реализовал 11-метровый.
В итоге 0:0. Ирландцы через три дня сыграют против Швейцарии, а национальная команда Бельгии отправится на спарринг с Англией.
Протокол игры
Келлехер Каомхин•Коулмэн Шеймус•Омобамиделе Эндрю•О'Ши Дара•Брэйди Роберт81' (Доэрти Мэтт (81') •Каллен Джош•Коллинз Натан•Смоллбоун Уильям86' (Эбоселе Фести (86') •Огбене Чидози70' (Айда Адам (70') •Фергюсон Эван70' (Найт Джейсон (70') •Шмодикс Сэмми71' (Джонстон Майкл (71')
Селс Матц83' (Камински Томас (83') •Кастань Тимоти46' (Мёнье Тома (46') •Фас Ваут•Де Винтер Кони64' (Онана Амаду (64') •Деман Оливье•Тилеманс Юри46' (Бачуайи Миши (46') •Вермирен Артур•Вранкс Астер•Бакайоко Жоан64' (Лукебакио Доди (64') •Опенда Лои•Троссар Леандро46' (Доку Жереми (46')
23 марта.
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