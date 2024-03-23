Футболист «Реала» рассказал о своей роли в сборной Бразилии

Форвард «Реала» Родриго рассказал, что чувствует на себе ответственность, когда находится в расположении сборной Бразилии.

- Моя ответственность растёт, и продолжит расти дальше. Я из нового поколения футболистов и могу стать лидером национальной команды. Болельщики много чего ждут от меня, я это знаю, - цитирует Родриго The Guardian.

23-летний Родриго впервые вышел на поле в футболке сборной Бразилии в 2019 году. С тех пор на его счету 20 игр и четыре забитых мяча.

Родриго в текущем сезоне провёл за «Реал» 41 матч, в которых отметился 13 голами. Его контракт с мадридским клубом действует до 2028 года, а трансферная стоимость игрока оценивается в 100 млн евро.