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Футболист «Реала» рассказал о своей роли в сборной Бразилии

23 Марта 2024 • 20:10 Комментировать

Форвард «Реала» Родриго рассказал, что чувствует на себе ответственность, когда находится в расположении сборной Бразилии.

- Моя ответственность растёт, и продолжит расти дальше. Я из нового поколения футболистов и могу стать лидером национальной команды. Болельщики много чего ждут от меня, я это знаю, - цитирует Родриго The Guardian.

23-летний Родриго впервые вышел на поле в футболке сборной Бразилии в 2019 году. С тех пор на его счету 20 игр и четыре забитых мяча.

Родриго в текущем сезоне провёл за «Реал» 41 матч, в которых отметился 13 голами. Его контракт с мадридским клубом действует до 2028 года, а трансферная стоимость игрока оценивается в 100 млн евро.


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