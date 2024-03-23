Петржела поддержал отмену матча Россия – Парагвай

В понедельник сборные России и Парагвая должны были провести товарищеский матч в Москве. Игру было решено отменить из-за ужасного теракта, совершённого в Красногорске.

Своими мыслями об отмене игры сборной России поделился бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела.

«После такого ужасного происшествия это, безусловно, единственно верное решение. Терроризм – страшная, ужасная вещь», - цитирует Петржелу «РБ Спорт».

Сборная России досрочно завершила мартовский сбор. В следующий раз команда Валерия Карпина соберётся уже летом – в июне.

Напомним, что в четверг сборная России разгромила Сербию со счётом 4:0.