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Петржела поддержал отмену матча Россия – Парагвай

23 Марта 2024 • 19:21 Комментировать

В понедельник сборные России и Парагвая должны были провести товарищеский матч в Москве. Игру было решено отменить из-за ужасного теракта, совершённого в Красногорске.

Своими мыслями об отмене игры сборной России поделился бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела.

«После такого ужасного происшествия это, безусловно, единственно верное решение. Терроризм – страшная, ужасная вещь», - цитирует Петржелу «РБ Спорт».

Сборная России досрочно завершила мартовский сбор. В следующий раз команда Валерия Карпина соберётся уже летом – в июне.

Напомним, что в четверг сборная России разгромила Сербию со счётом 4:0.

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