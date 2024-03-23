Сборная России досрочно завершила сбор

Национальная сборная России после сдачи крови для пострадавших во вчерашнем теракте завершила тренировочный сбор в Новогорске. Как сообщается на страницах «Спорт-Экспресса», сегодня, 23 марта, игроки, тренеры и персонал разъедутся по домам.

Из-за теракта в Подмосковье, унесшего жизни людей, было принято решение об отмене товарищеской встречи против сборной Парагвая. Спарринг был запланирован на понедельник, 25 марта.

21 марта сборная России провела контрольную встречу против Сербии. Встреча состоялась на стадионе «ВТБ Арена» и завершилась разгромной победой команды Валерия Карпина со счетом 4:0.