Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира 2026

Сборная России досрочно завершила сбор

23 Марта 2024 • 13:40 Комментировать

Национальная сборная России после сдачи крови для пострадавших во вчерашнем теракте завершила тренировочный сбор в Новогорске. Как сообщается на страницах «Спорт-Экспресса», сегодня, 23 марта, игроки, тренеры и персонал разъедутся по домам.

Из-за теракта в Подмосковье, унесшего жизни людей, было принято решение об отмене товарищеской встречи против сборной Парагвая. Спарринг был запланирован на понедельник, 25 марта.

21 марта сборная России провела контрольную встречу против Сербии. Встреча состоялась на стадионе «ВТБ Арена» и завершилась разгромной победой команды Валерия Карпина со счетом 4:0.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Челси» и «Манчестер Сити» могут быть исключены из АПЛ Пике ответил, был ли Месси одержим соперничеством с Роналду Новый владелец «Манчестер Юнайтед» назвал лучшего игрока в истории клуба Мбаппе назвал Месси сукиным сыном «Спартак» обратился к Сергею Лаврову Садио Мане высказался о Клоппе Ямаль назвал игрока «Реала» своим самым трудным оппонентом Карвахаль объяснил, почему «Барселона» доверяет игрокам академии чаще, чем «Реал» «Реал» и «Манчестер Сити» могут обменяться звёздными игроками Звезда «Реала» может присоединиться к Месси в Майами
Умер Василий Уткин «Осасуна» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:4 Раннее удаление Гайича и голы Миранчуков: сборная России разгромила Сербию в Москве Гол и два асссиста Левандовски позволили «Барселоне» разгромить «Атлетико» в Мадриде Винисиус бахнул дубль и схлопотал бан: «Реал» разделал «Осасуну», хоть и пропустил дважды Новый владелец «Манчестер Юнайтед» назвал лучшего игрока в истории клуба «Барселона» удивит громким трансфером – известно имя звёздного новичка «Манчестер Юнайтед» забил два гола за девять минут овертайма и выбил «Ливерпуль» из Кубка Англии Селюк — о смерти Уткина: «У меня вчера просто слёзы на глазах были» «Реал» круче «Барселоны», на матчи «сливочных» в этом сезоне пришли более 1 млн болельщиков
Спортивные новости
«Локомотив» обыграл «Авангард» в четвёртом матче серии плей-офф Кубка Гагарина В Москве в выходные отменены все спортивные мероприятия «Трактор» в четвёртый раз подряд обыграл «Динамо» и вышел в полуфинал плей-офф КХЛ Александр Кожевников раскритиковал работу судей в КХЛ Журова высказалась о поручении Путина правительству подготовить план участия россиян на Олимпиаде-2024 Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 23 Марта
13:40 · Чемпионат мира 2026
Сборная России досрочно завершила сбор
13:28 · Чемпионат мира 2026
РФС хотел провести матч Россия - Парагвай в Сочи
13:22 · Чемпионат мира 2026
Сборная России сдаёт кровь для пострадавших в «Крокусе»
12:22 · Чемпионат мира 2026
Шалимов назвал главную проблему сборной России
11:50 · Чемпионат мира 2026
В Парагвае прокомментировали отмену матча с Россией
11:35 · Чемпионат мира 2026
Рианчо высказался об отмене матча Россия - Парагвай
10:40 · Чемпионат мира 2026
Смородская отреагировала на решение об отмене матча Россия - Парагвай
10:29 · Чемпионат мира 2026
Карпин может досрочно завершить сбор национальной команды
09:32 · Чемпионат мира 2026
Лаутаро Мартинес высказался об игре за сборную Аргентины
09:21 · Чемпионат мира 2026
Семшов: «Сборная России не растеряла свой класс»
08:27 · Чемпионат мира 2026
Ди Мария побил достижение Марадоны - впереди только Месси
05:18 · Чемпионат мира 2026
Американские Виргинские острова разошлись миром с британскими Виргинскими островами в квалификации ЧМ-2026
00:40 · Чемпионат мира 2026
Сборная Нидерландов разгромила соперников из Шотландии
22 Марта
23:43 · Чемпионат мира 2026
Мор назвал единственного игрока сборной России, у которого не задалась игра в матче с Сербией
23:00 · Чемпионат мира 2026
Испания - Колумбия: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
Все новости
Рекомендуем