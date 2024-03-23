РФС хотел провести матч Россия - Парагвай в Сочи

Товарищеский поединок между сборными России и Парагвая мог состояться. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Иван Карпов.

Согласно сведениям источника, после трагических событий в Подмосковье РФС хотел перенести спарринг на стадион в Сочи. Игру хотели провести при пустых трибунах. Такой вариант развития событий был предложен гостям, однако парагвайская сторона ответила отказом. После этого было принято решение отменить матч. Игра может состояться в будущем.

В четверг, 21 марта, сборная России провела матч против национальной команды Сербии. Подопечные Валерия Карпина победили со счетом 4:0.