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РФС хотел провести матч Россия - Парагвай в Сочи

23 Марта 2024 • 13:28 Комментировать

Товарищеский поединок между сборными России и Парагвая мог состояться. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Иван Карпов.

Согласно сведениям источника, после трагических событий в Подмосковье РФС хотел перенести спарринг на стадион в Сочи. Игру хотели провести при пустых трибунах. Такой вариант развития событий был предложен гостям, однако парагвайская сторона ответила отказом. После этого было принято решение отменить матч. Игра может состояться в будущем.

В четверг, 21 марта, сборная России провела матч против национальной команды Сербии. Подопечные Валерия Карпина победили со счетом 4:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Парагвая
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