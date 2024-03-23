Сборная России сдаёт кровь для пострадавших в «Крокусе»

Сборная России не осталась в стороне от трагических событий, произошедших накануне в Подмосковье. Национальная команда принимает участие в донорской акции по сдаче крови для пострадавших.

«Спортивное сообщество, спортивные федерации, сборные команды России также присоединяются к донорской акции. Первой сегодня сдаёт кровь сборная команда России по футболу», - говорится в сообщении «РИА Новости Спорт».

В пятницу, 22 марта, в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошла стрельба. В результате теракта погибли люди.

Все матчи 24-го тура Мелбет-Первой лиги перенесены