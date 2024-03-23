Шалимов назвал главную проблему сборной России

Российский специалист Игорь Шалимов высказался о главной проблеме сборной России. Тренер считает, что у национальной команды есть недостатки в оборонительной игре.

«У нас огромные проблемы с центральными защитниками. То, что у нас такой очень ограниченный выбор защитников в эту позицию, - просто беда сборной и нашего футбола», - цитирует Шалимова «РБ Спорт».

Напомним, что 21 марта сборная России провела товарищескую встречу с национальной командой Сербии. Спарринг завершился разгромной победой подопечных Валерия Карпина со счетом 4:0. На 25 марта был запланирован матч с Парагваем, однако игру отменили из-за теракта.