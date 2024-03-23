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В Парагвае прокомментировали отмену матча с Россией

23 Марта 2024 • 11:50 Комментировать

Генсек федерации футбола Парагвая Луис Канонникофф высказался об отмене товарищеского матча против национальной команды России. Встреча была запланирована на понедельник, 25 марта.

«Отменить товарищеский матч было обоюдным решением наших федераций в этот трудный момент для народа России. Мы с народом России и глубоко сожалеем о печальных событиях», - приводит слова представителя федерации Sport24.

В пятницу, 22 марта, в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт, в результате которого погибли десятки людей.

24-й тур РПЛ может быть перенесён

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