Рианчо высказался об отмене матча Россия - Парагвай

Испанский специалист Рауль Рианчо, ранее тренировавший московский «Спартак», высказал мнение об отмене товарищеского поединка между национальными сборными России и Парагвая.

«Это террористическое злодеяние. Мои соболезнования семьям жертв и российскому народу. Принято правильное решение отменить массовое представление, в том числе матч между сборными», - передает слова специалиста «Спорт-Экспресс».

Товарищеский поединок сборных был отменен из-за трагических событий в Подмосковье. В результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» погибли десятки людей.