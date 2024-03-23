Смородская отреагировала на решение об отмене матча Россия - Парагвай

Ольга Смородская, экс-президент московского «Локомотива», прокомментировала решение РФС об отмене товарищеского поединка между сборными России и Парагвая. Спарринг должен был пройти в Москве 25 марта.

«Абсолютно правильное решение. Поддерживаю его. Как можно веселиться, когда такое горе? Это ужасное горе и трагедия. Соболезную всем пострадавшим в этом страшном теракте», - передает слова Смородской «Спорт-Экспресс».

22 марта произошел теракт в «Крокус Сити Холл», в результате которого погибли десятки человек.

Два дня назад сборная России сыграла товарищеский матч с Сербией. Россияне одержали победу со счетом 4:0.