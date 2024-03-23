Карпин может досрочно завершить сбор национальной команды

Тренировочный сбор национальной команды России может быть досрочно завершен. Как информирует «РБ Спорт», главный тренер сборной страны Валерий Карпин с большой долей вероятности примет такое решение.

Ранее стало известно, что товарищеская встреча сборных России и Парагвая, намеченная на 25 марта, была отменена из-за теракта в «Крокус Сити Холл».

В четверг, 21 марта, подопечные Карпина провели контрольную встречу против сборной Сербии. Российская команда отпраздновала крупную победу над гостями со счетом 4:0.

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